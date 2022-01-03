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Киану Ривз пожертвовал часть гонорара за «Матрицу» на благотворительность

Киану Ривз пожертвовал 70% гонорара за фильм «Матрица» в фонд исследования лейкемии

Кадр: «Матрица: Воскрешение»

Канадский актер Киану Ривз, исполнивший главную роль в фильме «Матрица: Воскрешение», пожертвовал большую часть своего гонорара за съемки в первой части франшизы на благотворительность. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Еще в 1991 году младшей сестре актера — Ким — диагностировали лейкемию. Через восемь лет, в 1999 году, актер пожертвовал 70 процентов своего заработка от съемок первой «Матрицы» в фонд исследования болезни. Кроме того, Ривз стал опекуном своей сестры. После 10 лет борьбы заболевание удалось довести до ремиссии.

Позже Ривз основал собственный благотворительный фонд для помощи больным раком. Однако называть организацию своим именем не стал.

Ранее актер раскрыл смысл новой картины «Матрица: Воскрешение». По его словам, в фильме поднимается целый ряд важных тем, основной из которых он считает любовь.

Марина Совина
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