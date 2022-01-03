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Западу дали совет помириться с Россией и создать Европу до Японского моря

Венгерский аналитик Кохан: Западу нужны хорошие отношения с РФ вместо холодной войны

Фото: Pixabay

Венгерский аналитик Матьяш Кохан в статье изданию Ungarn Heute дал совет Западу помириться с Россией и создать Европу до Японского моря.

По его мнению, вместо холодной войны западным странам нужны хорошие отношения с Москвой. Эксперт счел абсурдной постановку знака равенства между Россией и Китаем, поскольку российский лидер Владимир Путин создает систему европейского образца, в отличии от восточной державы.

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«Тот, кто съездит во Владивосток, убедится, что Европа заканчивается не в восточной Польше, а у берегов Японского моря», — подчеркнул Кохан.

Аналитик указал, что в России существует политическая оппозиция, свобода вероисповедания и предпринимательства, в то время как в Китае нет независимой прессы, а вместо свободы действует система «социального кредита».

Кохан призвал западные державы перестать «вести холодную войну на два фронта», уменьшить зависимость от отношений с Пекином и открыть новую страницу взаимодействия с Москвой.

Ранее глава канцелярии Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао Ся Баолун, комментируя итоги последней встречи российского президента Владимира Путина и председателя КПК КНР Си Цзиньпина, заявил, что Москва и Пекин обсуждают попытки Запада вмешаться в дела других стран и «вбить клин» между российской и китайской сторонами.

Марина Совина
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