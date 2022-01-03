Раскрыта связь смертельной дозы алкоголя для человека с его настроением

Специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров в беседе с Ura.ru раскрыл, что существует связь между тем, какая доза выпитого алкоголя может стать для человека смертельной, и настроением, в котором в момент распития находится этот человек. По его словам, летальная доза для выпивающего спиртное в подавленном состоянии становится меньше на 30-40 процентов.

«Мы оценивали в обществе уровень безысходности по самоубийствам, агрессивности и убийствам. И я ввел понятие агрессивно-депрессивный синдром, когда эти проявления вместе. Как происходит алкогольное отравление при одной и той же дозе употребляемого алкоголя, если этот агрессивно-депрессивный синдром растет? Оказалось, что в ситуации, когда люди пьют от тоски, смертельная доза снижается на 30-40 процентов, то есть, можно умереть при дозе, которая в обычном, нормальном состоянии переносится легко», — заявил врач.

Когда же ситуация обратная — человек весел, выпивает в приподнятом настроении и хорошем расположении духа, — ситуация также меняется в другую сторону — устойчивость организма повышается на эти же 30-40 процентов, отметил медик. Специалист посоветовал учитывать данный фактор и стараться пить спиртное лишь в радостные моменты своей жизни.

Ранее заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев заявил, что после праздников увеличивается число обращений к врачам с жалобами на работу сердца. Врач рассказал, что у людей, которые в целом здоровы, злоупотребление алкоголем вызывает приступы аритмии — нерегулярные сокращения сердца, когда оно бьется очень быстро, а потом замирает. Такое состояние сохраняется не более 24 часов.