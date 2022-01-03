Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Минпросвещения отказались вводить электронные сертификаты для посещения школ

Глава Минпросвещения Кравцов: нет планов вводить электронные сертификаты на посещение школ
Сергей Кравцов

Сергей Кравцов. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

В Министерстве просвещения отказались вводить электронные сертификаты для посещения школ, об отсутствии подобных планов рассказал «Известиям» глава ведомства Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что образовательные организации должны строго соблюдать санитарные требования и иные предписания, как и раньше. По словам министра, ситуация с коронавирусом разная в регионах России, поэтому исходя из нее субъекты будут принимать решения об ограничениях.

Материалы по теме:
Законы, тарифы и пенсии. Как изменится жизнь россиян с 1 января 2022 года?
Законы, тарифы и пенсии.Как изменится жизнь россиян с 1 января 2022 года?
1 февраля
«Два штамма будут терзать человечество одновременно» Как изменится пандемия коронавируса в 2022 году и что ждет Россию?
«Два штамма будут терзать человечество одновременно»Как изменится пандемия коронавируса в 2022 году и что ждет Россию?
00:00

«Однако вводить электронные сертификаты на посещение школ, равно как и другие ограничительные меры, в масштабах всей страны мы не планируем. Не планируется и продление зимних каникул», — указал Кравцов.

Ранее с просьбой продлить период неучебных дней с целью «недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса» выступила первый замглавы думского комитета Яна Лантратова.

24 декабря глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что продлевать на несколько дней зимние каникулы в российских школах из-за пандемии COVID-19 не планируется. По словам министра, учебный процесс возобновят в срок и в очном формате.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден заявил Зеленскому о готовности к ответу при «вторжении» России
Шестилетний житель Подмосковья на ватрушке влетел в дерево и потерял сознание
Россиянам назвали способ перестать переедать в праздники
Зеленский раскрыл детали разговора с Байденом
Tesla побила рекорд по поставкам электромобилей в 2021 году
Природные ресурсы России оценили словами «не закончатся никогда»
Российским школьникам предложат шведский стол
В Минпросвещения отказались вводить электронные сертификаты для посещения школ
Женщина оригинально поздравила любовницу мужа с Новым годом
Онищенко назвал сроки окончания пандемии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter