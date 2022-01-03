В Минпросвещения отказались вводить электронные сертификаты для посещения школ

В Министерстве просвещения отказались вводить электронные сертификаты для посещения школ, об отсутствии подобных планов рассказал «Известиям» глава ведомства Сергей Кравцов.

Он подчеркнул, что образовательные организации должны строго соблюдать санитарные требования и иные предписания, как и раньше. По словам министра, ситуация с коронавирусом разная в регионах России, поэтому исходя из нее субъекты будут принимать решения об ограничениях.

«Однако вводить электронные сертификаты на посещение школ, равно как и другие ограничительные меры, в масштабах всей страны мы не планируем. Не планируется и продление зимних каникул», — указал Кравцов.

Ранее с просьбой продлить период неучебных дней с целью «недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса» выступила первый замглавы думского комитета Яна Лантратова.

24 декабря глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщал, что продлевать на несколько дней зимние каникулы в российских школах из-за пандемии COVID-19 не планируется. По словам министра, учебный процесс возобновят в срок и в очном формате.

