Зеленский пообещал фотографии украинских военных из Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут сделать фотографии в Крыму и Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.

Украинский лидер заявил, что в следующем году Киев обеспечит квартирами всех участников силовой операции на востоке страны. По его словам, после этого ветераны военных действий повесят в своих домах «фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю».

«А сразу за ними — все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма», — заключил Зеленский.

Ранее сообщалось, что рекордное по длительности новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского разозлило граждан страны. Так, журналистка Ольга Палий написала, что обращение президента ее «выбесило», поскольку, как она считает, «ему лично нечем похвалиться и у него нет планов, которыми он может поделиться».

В новогоднем обращении Зеленский, в частности, назвал главной целью его президентства окончание войны в Донбассе, а также выразил надежду «вернуть» Крым в состав республики, как до этого его удалось вернуть в мировую повестку.