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Зеленский назвал своей главной целью завершение войны в Донбассе

Президент Зеленский: линия разграничения в Донбассе исчезнет, когда мы уберем ее в голове
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stephanie Lecocq / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении к согражданам назвал свою главную цель. Видеоролик с поздравлением на украинском языке был опубликован в его Telegram-канале.

Обращение украинского лидера длилось больше 22 минут. Оно стало рекордным по продолжительности. По словам Зеленского, главной целью его президентства является окончание войны в Донбассе.

И, к сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше!

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Другими проблемами, на которые указал лидер страны, являются нежелание украинцев вакцинироваться и низкие зарплаты учителей.

Линия разграничения

Зеленский также пожелал, чтобы соседи приходили в гости «с холодцом и бутылкой, а не с оружием и без стука», а родственники приезжали чаще с Донбасса и с Крыма. «Но не в гости, а к себе домой», — добавил он.

Кроме того, лидер Украины рассказал, когда исчезнет фронт в Донбассе. По его словам, «как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте». Это единственная фраза, которую Зеленский произнес на русском языке.

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Не какая попало армия

В то же время президент Украины заявил, что Киев не боится появления военных рядом с украинской границей. «Нас пугали внутри страны. И пугали извне. Но любая армия по ту сторону границы нас не пугает, потому что значительная армия по нашу сторону границы нас защищает», — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что в настоящее время у армии Украины самый большой бюджет в истории страны. Он пообещал, что такое положение дел сохранится и дальше. «Но для меня это не победа, а норма. <...> Ибо грош цена жизни государства, которое не защищает тех, кто защищает его ценой жизни», — подчеркнул он.

Возвращение Крыма

В своем обращении Зеленский высказался о Крыме, заявив, что не ждет, «пока мир решит наши проблемы». Он подчеркнул, что Киев смог вернуть полуостров в мировую повестку. По мнению украинского лидера, это первый шаг к возвращению Крыма в состав республики.

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Он также напомнил, что на саммите «Крымская платформа» 46 стран-участниц высказались в пользу того, что полуостров должен находиться под юрисдикцией Киева.

До этого результаты исследования компании Active Group показали, что почти половина украинцев верит в возвращение стране Крыма. Респондентов спрашивали, удастся ли Украине вернуть Крым. Согласно результатам опроса, 46,1 процент понадеялись на возвращение полуострова. Из них 4,3 процента верят, что это произойдет скоро, а 41,8 процента — в отдаленной перспективе. 33,2 процента считают, что Крым останется частью России. Одна пятая опрошенных затруднились с ответом.

Ксения Назарова
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