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Зеленский понадеялся «вернуть» Крым в состав Украины

Президент Украины Зеленский: Киеву удалось вернуть Крым в мировую повестку
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду «вернуть» Крым в состав республики, как до этого его удалось вернуть в мировую повестку. Об этом он в ходе новогоднего поздравления к согражданам, опубликованном в его Telegram-канале.

Глава государства напомнил о саммите «Крымская платформа», на котором 46 стран-участниц высказались в пользу того, что полуостров должен находиться под юрисдикцией Киева.

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«Мы не ждем, пока мир решит наши проблемы, и кто-то вернет нам нашу землю за нас. Мы можем сказать: мы вернули Крым в мировую повестку дня, чтобы когда-то могли сказать: мы вернули Крым в Украину», — подчеркнул Зеленский.

Ранее исследование компании Active Group показало, что почти половина украинцев верит в возвращение стране Крыма. Респондентов спрашивали, удастся ли Украине вернуть Крым. Согласно результатам опроса, 46,1 процент понадеялись на возвращение полуострова. Из них 4,3 процента верят, что это произойдет скоро, а 41,8 процента — в отдаленной перспективе. 33,2 процента считают, что Крым останется частью России. Одна пятая опрошенных затруднились с ответом.

Марина Совина
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