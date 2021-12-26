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Украинцы понадеялись на возвращение Крыма

Active Group: 46% украинцев верят в возвращение Крыма

Фото: Pixabay

Почти половина украинцев верит в возвращение стране Крыма. Об этом сообщает портал «Гордон» со ссылкой на исследование компании Active Group.

Респондентов спрашивали, удастся ли Украине вернуть Крым. Согласно результатам опроса, 46,1 процент понадеялись на возвращение полуострова. Из них 4,3 процента верят, что это произойдет скоро, а 41,8 процента — в отдаленной перспективе. 33,2 процента считают, что Крым останется частью России. Одна пятая опрошенных затруднились с ответом.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что американские власти «тайно согласились» на воссоединение Крыма с Россией в 2014 году. Парламентарий добавил, что американская сторона, приведя подконтрольные ей силы во власть на Украине, не смогла не считаться с позицией России, у которой были свои стратегические задачи в регионе.

Марина Совина
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