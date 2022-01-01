Зеленский назвал своей главной целью завершение конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной целью завершение войны в Донбассе. Об этом он заявил в ходе новогоднего поздравления к согражданам, опубликованном в его Telegram-канале.

«И, к сожалению, мы пока не окончили войну на востоке нашего государства. И это моя главная цель. Именно поэтому я говорю "пока". Потому что следующий год точно будет лучше!», — подчеркнул глава украинского государства.

По словам Зеленского, линия разграничения в Донбассе исчезнет в реальности, когда ее удастся убрать в головах украинцев. Президент также заявил, что Украину не пугает ни одна армия на украинской границе, поскольку страну защищают «не какие попало» свои войска.

Украинский лидер также посетовал, что жители страны не желают вакцинироваться, назвав пандемию коронавируса общей болью.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что Зеленский готов созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Перед этим президент Украины говорил, что напрямую свяжется с главой Российской Федерации, если администрации в Киеве и Москве не договорятся по проблемным вопросам.

