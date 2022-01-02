Новогоднее обращение Зеленского разозлило украинцев

Рекордное по длительности новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского разозлило граждан страны. Своим мнением о 21-минутной речи главы государства они поделились в социальной сети Facebook.

Так, журналистка Ольга Палий на своей странице написала, что обращение президента ее «выбесило», поскольку, как она считает, «ему лично нечем похвалиться и у него нет планов, которыми он может поделиться». «Поэтому спрятался за спины простых людей и попытался скрыть пустоту болтовней», — написала она. По ее мнению, обращение Зеленского выглядело как «мошенническая уловка отвлечения внимания». «Это как капитан, который не знает, куда плывет корабль. Это потенциально катастрофическая ситуация. И капитану пора искать замену», — заключила Палий.

Бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что Зеленскому «нечего сказать людям». «Просто лги, лги нагло, обезоруживай оппонентов своей наглостью. Не ведутся? Не теряйся. Сыпани им песком в глаза», — написал он.

Кроме того, негативные комментарии украинцы оставили под постом с новогодним обращением на странице Зеленского. Так, пользователь Евгений Викторович назвал президента лжецом и отметил, что его «почти тошнит от лицемерия». Анатолий Киданов назвал речь главы государства «самой мерзкой циничной» в 2021 году. «Послушали очередной квартал, очередную брехню», — написала Sheina Rami. «Это не речь президента. Это театрализованная постанова с одним актером. Такое впечатление, что это школьное сочинения», — считает Лариса Ларус.

В новогоднем обращении Зеленский, в частности, назвал главной целью его президентства окончание войны в Донбассе, а также выразил надежду «вернуть» Крым в состав республики, как до этого его удалось вернуть в мировую повестку.

Ранее сообщалось, что два украинских телеканала в новогоднюю ночь показали обращение к гражданам бывшего президента страны Петра Порошенко вместо поздравления действующего главы государства Владимира Зеленского. Так, канал «Прямий» в 23:56 начал транслировать речь Порошенко. После полуночи зрители смогли посмотреть и видеозапись от Зеленского. В сетке же вещания «5 канала» обращение украинского лидера показали задолго до наступления Нового года, а поздравление экс-президента началось в 23:56 и завершилось в 00:00. Телеканалы, о которых идет речь, принадлежали бывшему украинскому президенту и транслируют поздравление Порошенко третий год подряд.