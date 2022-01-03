Глава Пентагона заразился COVID-19

Министр обороны США Ллойд Остин получил положительный тест на COVID-19, сообщается на сайте Пентагона.

Министр обороны США заразился коронавирусом и запросил тест после того, как заметил у себя первые симптомы болезни на отпуске дома. Остин рассказал, что болезнь у него проявляется легко и он следует указаниям врача. Поэтому глава Пентагона ушел на карантин.

«В соответствии с этими указаниями и согласно рекомендациям CDC я буду находиться дома на карантине в течение следующих пяти дней», — подчеркивается в заявлении министра.

Ранее сообщалось, что сотрудник Белого дома, тесно контактировавший с президентом США Джо Байденом, заболел коронавирусом. Президент сдал два теста на наличие инфекции. Оба анализа показали отрицательный результат, поэтому Байден не стал уходить на карантин.