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Глава Пентагона заразился COVID-19

Министр обороны США Остин получил положительный тест на COVID-19 и ушел на карантин
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин получил положительный тест на COVID-19, сообщается на сайте Пентагона.

Министр обороны США заразился коронавирусом и запросил тест после того, как заметил у себя первые симптомы болезни на отпуске дома. Остин рассказал, что болезнь у него проявляется легко и он следует указаниям врача. Поэтому глава Пентагона ушел на карантин.

«В соответствии с этими указаниями и согласно рекомендациям CDC я буду находиться дома на карантине в течение следующих пяти дней», — подчеркивается в заявлении министра.

Ранее сообщалось, что сотрудник Белого дома, тесно контактировавший с президентом США Джо Байденом, заболел коронавирусом. Президент сдал два теста на наличие инфекции. Оба анализа показали отрицательный результат, поэтому Байден не стал уходить на карантин.

Марина Совина
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