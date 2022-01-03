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Названы главные противопоказания к употреблению сливочного масла

Нутрициолог Степанова: сливочное масло не стоит употреблять людям с противопоказаниями

Фото: Pixabay

Нутрициолог Алена Степанова в беседе с РИА Новости назвала несколько главных противопоказаний для здоровья, при которых стоит воздержаться от употребления такого продукта, как сливочное масло.

Медик отметила, что не рекомендуется есть масло людям, если в их организме начались воспалительные процессы. Кроме того, лучше не делать этого в случае аллергии, непереносимости лактозы и при наличии аутоиммунных заболеваний. Также исключить масло из своего рациона необходимо людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку в нем содержится большое количество холестерина.

В случае отсутствия у людей перечисленных недугов, данный продукт, при употреблении в умеренных количествах, окажет благотворное влияние на здоровье. В нем имеются жирорастворимые витамины для иммунитета, пищеварения и мозга. Врач обозначила ежедневную норму для взрослых в 20-30 граммов, а для детей — не более десяти граммов. Также она призвала покупать масло с жирностью 82,5 процента без ароматизаторов, однородного цвета.

Ранее стало известно, что распространившиеся в соцсетях сообщения о том, что в пальмовом масле, реализуемом в России, есть вредные примеси, а ввоз сырья никак не контролируется, оказалось частично недостоверным.

Марина Совина
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