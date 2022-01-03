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Психолог перечислил способы борьбы со страхом от переезда в мегаполис

Психолог Сурков: встреча с источником стресса поможет при страхе от переезда в мегаполис

Фото: Shutterstock

Пребывание в мегаполисе, особенно при переезде из маленького города, может вызвать сильный стресс, рассказали «Ленте.ру» психологи Олег Сурков и Юлия Царенко. Они назвали приемы, способствующие комфортному проживанию в большом городе.

Не избегать

Одна из самых распространенных реакций на стресс — это избегание. Оно, на первый взгляд, помогает человеку избавиться от тревоги и страха, рассказал Сурков.

«Если человек испытывает стресс от пребывания в городе и начинает избегать мест, где испытывает дискомфорт — старается меньше выходить из дома, меньше ездить в общественном транспорте, меньше контактировать с людьми — ситуация станет хуже. Избегание является тренажером для нашего страха, так он только качает мускулатуру. А наша задача сделать так, чтобы страх зачах. Для этого нужно отключить тренажер. Даже если страшно, иди в город, иди общайся в компанию, езжай в метро», — порекомендовал психолог.

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Осознание

Царенко посоветовала человеку, испытывающему стресс после переезда в незнакомый крупный город, начать с осознания проблемы и дать себе время привыкнуть к новому месту. «Человек адаптируется к новым обстоятельствам, в нас встроен этот механизм выживания, но нам нужно время, и важно себе его дать», — отметила психолог.

Также стоит действовать постепенно и не подгонять себя, даже если тревожность и суета вокруг нагнетают обстановку, посоветовала Царенко. «Зная, что сейчас такой непростой период, важно осваивать, например, район, новую работу и делать это постепенно», — добавила она.

Контакты

В этот период хорошей опорой может послужить эмоциональная связь с другим человеком, рассказала психолог. Чтобы быстрее адаптироваться, важно общаться. «Часто, когда люди переезжают в мегаполис, они объединяются. Например, вместе снимают квартиру или работают на новой работе. Тогда справится с обстоятельствами становится легче», — отметила Царенко.

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Ритуалы

Большие изменения в жизни должны сопровождаться чем-то привычным и непоколебимым. В такой ситуации стоит сохранить свои ритуалы, например, бегать по утрам или выпивать чашку кофе в определенное время, считает психолог. «Это повторяющееся действие создает островок спокойствия и постоянства, что очень хорошо помогает нашей психике успокаиваться и адаптироваться в период перемен», — подчеркнула она.

Развеивание мифов

Есть миф, что в маленьком городе все выручают друг друга, а в большом людям на всех плевать, отметила Царенко. По мнению психолога, эта установка может мешать человеку и даже притягивать к нему мошенников и неблагонадежных людей. «Что здесь можно сделать — понять, что есть такое убеждение, и мы можем не замечать людей, которые хотят нас выручить, готовы протянуть руку помощи, придержать дверь. Важно быть более открытым», — считает Юлия Царенко.

Эксперимент

Психолог посоветовала отнестись к новому опыту с любопытством и интересом, как к некому эксперименту. «Допустим, есть и беспокойство, и страхи, и, возможно, чувство одиночества. Но когда мы относимся к происходящему как к некому эксперименту, то такое отношение дает больше внутреннего пространства и смелости исследовать новую территорию, новые возможности», — заключила психолог.

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Екатерина Смирная
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