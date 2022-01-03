Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Производитель одежды для Nike и Adidas потерял миллионы долларов из-за пандемии

Глава Shenzhou International Ма Цзяньжун потерял 752 миллиона долларов из-за пандемии

Фото: Globallookpress.com

Китайский предприниматель, глава компании Shenzhou International, занимающейся производством одежды для Nike и Adidas, Ма Цзяньжун потерял несколько сотен миллионов долларов из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает журнал Forbes.

По данным издания, состояние Цзяньжуна сократилось на 752 миллиона долларов на фоне сообщения о приостановке производства на предприятиях Shenzhou International в китайском городе Нинбо из-за COVID-19. Отмечается, что это произошло после падения стоимости акций компании на десять процентов.

Ранее стало известно, что в китайском округе Нинбо, где находятся предприятия Shenzhou International, обнаружили 10 случаев заражения коронавирусом. Чтобы предотвратить рост числа больных, местные власти объявили локдаун и начали проводить тестирования жителей. В этой связи компания Цзяньжуна объявила о приостановке производства. Представители Shenzhou пообещали выступить с новостями после того, как в регионе объявят о дальнейших мерах борьбы с коронавирусом.

Shenzhou International занимается производством и экспортом спортивной одежды для международных брендов, в числе которых Nike, Adidas и Uniqlo.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
В казахстанский город на фоне «газовых» протестов перебросили военную авиацию
В Казахстане после протестов заявили о невозможности снизить цены на газ
В Дагестане застрелили подозреваемого в хищении 576 миллионов рублей из бюджета
Фазель назвал кошмаром отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде в Пекине
Зафиксирован мощный взрыв на магнитаре
Производитель одежды для Nike и Adidas потерял миллионы долларов из-за пандемии
В Москве на продажу выставили плюшевого медведя по цене квартиры
Россияне решили обойти очередь к знаменитому озеру и провалились под лед
В Минздраве уточнили состояние пострадавших в Белоруссии россиян
Жириновский предложил вариант использования мавзолея без Ленина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter