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Спорт

Овечкин приблизился к топ-100 хоккеистов по количеству матчей в НХЛ

Овечкин провел 1231-й матч в НХЛ и стал 102-м по количеству игр за карьеру в лиге

Фото: Brad Mills / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин приблизился к топ-100 хоккеистов по количеству матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

Овечкин провел 1231-й матч в НХЛ и повторил достижение финского нападающего Олли Йокинена. Теперь хоккеисты делят между собой 102-е место в рейтинге.

3 января «Вашингтон Кэпиталс» в домашнем матче проиграл в овертайме «Нью-Джерси Дэвилс». Встреча закончилась со счетом 3:4 в пользу гостей. Овечкин результативными действиями не отметился.

1 января Овечкин установил рекорд НХЛ по забитым в большинстве шайбам. В матче против «Детройт Ред Уингз» он в 275-й раз поразил ворота соперника в большинстве. Овечкин побил рекорд Дэйва Андрейчука, который имел на счету 274 шайбы при численном преимуществе.

Дарья Коршунова
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