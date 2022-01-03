Овечкин приблизился к топ-100 хоккеистов по количеству матчей в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин приблизился к топ-100 хоккеистов по количеству матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

Овечкин провел 1231-й матч в НХЛ и повторил достижение финского нападающего Олли Йокинена. Теперь хоккеисты делят между собой 102-е место в рейтинге.

3 января «Вашингтон Кэпиталс» в домашнем матче проиграл в овертайме «Нью-Джерси Дэвилс». Встреча закончилась со счетом 3:4 в пользу гостей. Овечкин результативными действиями не отметился.

1 января Овечкин установил рекорд НХЛ по забитым в большинстве шайбам. В матче против «Детройт Ред Уингз» он в 275-й раз поразил ворота соперника в большинстве. Овечкин побил рекорд Дэйва Андрейчука, который имел на счету 274 шайбы при численном преимуществе.