Владельцев домашних животных предостерегли об опасности новогодних каникул

Ветеринары, зооинженеры и волонтеры напомнили, что длинные новогодние каникулы могут стать опасным периодом для домашних животных. Угрозу для питомцев представляет человеческая еда с праздничного стола, елочные украшения и громкие фейерверки, пишут «Известия».

Врач-ветеринар Татьяна Дарда предостерегла владельцев домашних животных об опасности елочных украшения, например, мишуры или дождика. Если кошка съест его, то она рискует повредить кишечник, что грозит перитонитом и летальным исходом. При этом бьющиеся игрушки могут поранить лапы питомцев.

Дарда также призвала выгуливать собак только на поводке, чтобы избежать возможных травм от петард или фейерверков. Ветеринарный врач-диетолог госпиталя SkolkovoVet Екатерина Нигова добавила, что не стоит угощать питомцев едой с праздничного стола. Особенно опасен для них шоколад, виноград, изюм, лук и чеснок и алкоголь. Pet-friendly сообщество «Хвост Ньюс» в свою очередь отметило, что животных нельзя кормить салатами и холодцом.

«Лучше купите собаке и кошке личный новогодний подарок — специальные лакомства, которые можно давать, если нет сил устоять перед грустными глазами сидящих перед новогодним столом. Но помните, что лакомства тоже могут быть весьма калорийны, и учитывайте это в норме кормления», — заключила Нигова.

Ранее ветеринар Жанна Каштанова назвала способ защитить питомцев от стресса в новогодние праздники. Она посоветовала россиянам плотно закрывать мусорное ведро, чтобы животные не смогли достать из него опасные продукты.