Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия, Германия и Франция проведут переговоры по Украине без Киева

Советник канцлера ФРГ проведет переговоры с коллегами из РФ и Франции по Украине
Йенс Плётнер

Йенс Плётнер . Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / Globallookpress.com

Советник канцлера Германии Йенс Плетнер проведет переговоры с коллегами из России и Франции по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

Он добавил, что встречи состоятся на этой неделе. Участия в них представителей Киева не предполагается.

Материалы по теме:
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне. Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
ДНР и Украина заявляют о взаимных обстрелах и готовятся к войне.Почему в обострении ситуации в Донбассе обвиняют Россию?
23 ноября
«Нам некуда отступать» Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
«Нам некуда отступать»Глава ДНР Денис Пушилин — об угрозе большой войны в Донбассе и защите русских на Украине
16 апреля

Комментируя сообщение о подготовке в январе встречи канцлера Олафа Шольца и президента России Владимира Путина, Хебештрайт заявил, что «пока сказать на эту тему нечего». По данным газеты Bild, сообщившей о возможных контактах Шольца и Путина в январе, новый канцлер Германии захотел лично контролировать выстраивание отношений с Москвой и рассчитывает на то, что сможет заново начать диалог с российскими властями по вопросам украинского урегулирования и поставок газа.

В конце декабря в правительстве ФРГ подтвердили, что советник канцлера Плетнер планирует провести переговоры по Украине с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, однако о встрече аналогичного уровня с представителем Франции ранее не сообщалось. Собеседники агентства Reuters называли редким событием прямые переговоры между Берлином и Москвой по украинскому вопросу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия, Германия и Франция проведут переговоры по Украине без Киева
Раскрыты детали переговоров России, Германии и Франции по Украине без Киева
Стало известно о доступе бизнесмена Клюшина к данным о спецоперациях ГРУ
Девушка с сайта знакомств обманула россиянина при покупке билетов в театр
Раскрыта опасность куриного мяса из супермаркетов
На Первом канале показали пародию на Юрия Дудя
Затопленную ядовитыми водами горную деревню показали на фото
Приехавшие домой после Нового года москвичи обнаружили разбитое фейерверком окно
Москвичам предсказали «взрывное» потепление на новогодние праздники
Российскую журналистку избил таксист
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter