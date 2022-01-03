Россия, Германия и Франция проведут переговоры по Украине без Киева

Советник канцлера Германии Йенс Плетнер проведет переговоры с коллегами из России и Франции по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

Он добавил, что встречи состоятся на этой неделе. Участия в них представителей Киева не предполагается.

Комментируя сообщение о подготовке в январе встречи канцлера Олафа Шольца и президента России Владимира Путина, Хебештрайт заявил, что «пока сказать на эту тему нечего». По данным газеты Bild, сообщившей о возможных контактах Шольца и Путина в январе, новый канцлер Германии захотел лично контролировать выстраивание отношений с Москвой и рассчитывает на то, что сможет заново начать диалог с российскими властями по вопросам украинского урегулирования и поставок газа.

В конце декабря в правительстве ФРГ подтвердили, что советник канцлера Плетнер планирует провести переговоры по Украине с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, однако о встрече аналогичного уровня с представителем Франции ранее не сообщалось. Собеседники агентства Reuters называли редким событием прямые переговоры между Берлином и Москвой по украинскому вопросу.