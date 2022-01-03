Раскрыты детали переговоров России, Германии и Франции по Украине без Киева

Переговоры между Россией, Германией и Францией по вопросу украинского урегулирования пройдут 6 января в Москве. Детали встречи раскрыл источник ТАСС в администрации президента России.

По его словам, в Москву приедут внешнеполитический советник канцлера Германии Йенс Плетнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн. Их примет замруководителя администрации Кремля Дмитрий Козак. Участия во встрече представителей Киева не предполагается.

В конце декабря в правительстве ФРГ подтвердили, что советник канцлера Плетнер планирует провести с Козаком переговоры по Украине, однако об участии в них представителя Франции стало известно только 3 января из официального заявления представителя кабмина Германии. Собеседники агентства Reuters называли редким событием прямые переговоры между Берлином и Москвой по украинскому вопросу.