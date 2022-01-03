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Российский сенатор возмутился прошением Брейвика о досрочном освобождении

Сенатор Пушков: Норвегия проявляет зашкаливающий «гуманизм» к Брейвику, но не к жертвам
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале возмутился прошением осужденного в Норвегии за убийство 77 человек Андреаса Брейвика об условно-досрочном освобождении (УДО).

Сенатор напомнил, что восемь лет, прошедшие с момента преступления, заключенный отсидел в трехкомнатной камере и даже отучился в университете. Теперь суд рассмотрит его заявление, несмотря на то, что прокуратура высказалась против и полагает, что он может совершить еще одно преступление.

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«Зашкаливающий "гуманизм" — к преступнику, но не к его жертвам. Ведь у этого убийцы есть права — в отличие от тех, кого он хладнокровно расстрелял. Но сама возможность УДО за 77 оборванных молодых жизней — это как?» — подчеркнул Пушков.

Брейвик подал прошение об УДО в сентябре 2020 года. Это стало возможным, так как преступник отсидел к тому времени восемь лет, что соответствует минимальному сроку заключения по его приговору.

22 июля 2011 года Брейвик совершил два теракта. Сначала взорвал самодельное устройство в правительственном квартале Осло — погибли восемь человек. После этого убийца проник в молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя, где расстрелял еще 69 человек.

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Марина Совина
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