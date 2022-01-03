Экс-советница Рейгана высказалась о главной проблеме в отношениях России и США

Экс-советница президента США Рональда Рейгана по вопросам СССР, писательница Сюзанна Масси (Suzanne Massie), получившая гражданство России, рассказала, как должны развиваться отношения Москвы и Вашингтона, передает НТВ.

Американка на новогодние праздники впервые приехала в Москву в качестве гражданки России. Она нашла «настоящее чудо» в Москве — Храм Христа Спасителя, который ей очень понравился.

По словам писательницы, два государства должны работать вместе и находить конструктивные идеи. «Тогда мы могли бы помогать целому миру, потому что оба государства очень сильные. Я думаю, это был бы потрясающий знак для остального мира», — высказалась она о главной проблеме в отношениях России и США.

Ранее Масси призналась в любви к России. Она считает, что американцы плохо знают российскую историю, но хотят узнать, и пообещала что-нибудь сделать с этим.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о гражданстве для 90-летней Масси, которая в 80-90-е годы консультировала президента США по вопросам внешней политики в отношении Советского Союза.