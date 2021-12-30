Получившая российское гражданство экс-советница Рейгана заявила о любви к России

Экс-советница президента США Рональда Рейгана по вопросам СССР, писательница Сюзанна Масси, которая получила российское гражданство, в интервью РЕН ТВ заявила о любви к России и рассказала о своей новой книге, посвященной нашей стране.

Она отметила, что американцы плохо знают российскую историю, но хотят узнать, и пообещала что-нибудь сделать с этим. По словам Маси, люди в США не хотели войны и не говорили о ненависти, они просто были очень любопытными.

«Иногда я думаю, что у меня есть маленький талант — я могу объяснить. Россию в Америке не могут понимать. Все знают, что я написала книгу о вас, все абсолютно думают, что нам нужны вы, а вам нужны мы», — заключила писательница.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин дал российское гражданство экс-советнице бывшего американского лидера Рональда Рейгана Сюзанне Масси. 30 декабря российский лидер подписал указ о гражданстве для 90-летней госпожи Масси, которая в 80-е — 90-е года консультировала президента США по вопросам внешней политики в отношении Советского Союза.

