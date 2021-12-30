Путин дал гражданство экс-советнице Рейгана

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство экс-советнице бывшего американского лидера Рональда Рейгана Сюзанне Масси. Об этом сообщает ТАСС.

30 декабря российский лидер подписал указ о гражданстве для 90-летней госпожи Масси, которая в 80-е — 90-е года консультировала президента США по вопросам внешней политики в отношении Советского Союза.

Кроме того, Владимир Путин подарил российское гражданство нескольким потомкам русских эмигрантов из Франции. Паспорта России получили 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.

Просьбу дать ей гражданство Российской Федерации Масси отправила президенту Путину 16 мая 2021 года. Она предположила, что на родине, скорее всего, ее назовут предательницей и будут говорить, что она «против Америки». Масси указала, что много лет своей жизни посвятила сближению народов России и Соединенных Штатов.