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Путин дал гражданство экс-советнице Рейгана

Президент Путин дал гражданство России экс-советнице президента Рейгана Сюзанне Масси

Кадр: «НТВ»

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство экс-советнице бывшего американского лидера Рональда Рейгана Сюзанне Масси. Об этом сообщает ТАСС.

30 декабря российский лидер подписал указ о гражданстве для 90-летней госпожи Масси, которая в 80-е — 90-е года консультировала президента США по вопросам внешней политики в отношении Советского Союза.

Кроме того, Владимир Путин подарил российское гражданство нескольким потомкам русских эмигрантов из Франции. Паспорта России получили 80-летний Димитри Корнилофф, 71-летний Серж Алекси (Сергей Алексеевич) Капнист, 41-летний Александр Поль Мурузи и 34-летний Димитрий Лисетт.

Просьбу дать ей гражданство Российской Федерации Масси отправила президенту Путину 16 мая 2021 года. Она предположила, что на родине, скорее всего, ее назовут предательницей и будут говорить, что она «против Америки». Масси указала, что много лет своей жизни посвятила сближению народов России и Соединенных Штатов.

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Николай Чигасов
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