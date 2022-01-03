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В Петербурге заявили о недостаточном коллективном иммунитете

Губернатор Петербурга Беглов: коллективного иммунитета недостаточно для остановки омикрона
Александр Беглов

Александр Беглов. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге пока недостаточно для остановки омикрон-штамма. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор города Александр Беглов.

По его словам, принципиальное отличие 2021 года от 2020-го — вакцина от коронавируса. «Тогда иммунитет имели только переболевшие. Сейчас с учетом вакцинированных коллективный иммунитет в Петербурге составляет более 80 процентов», — сказал Беглов, отметив, что этого показателя недостаточно, чтобы остановить омикрон.

«Но это позволило Петербургу пройти четвертый пик увереннее, чем вторую волну в конце 2020-го», — подчеркнул глава города. Он напомнил, что осенью 2021 года начался очередной подъем заболеваемости COVID-19.

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«Эпидемия развивается по своим законам. Осенью был сезонный подъем. С конца сентября по конец октября заболеваемость увеличилась с двух до трех тысяч новых случаев за сутки», — пояснил губернатор. По его словам, отмечался устойчивый рост числа активных заразившихся, а сейчас жители города находятся на высоком плато.

Беглов отметил, что система здравоохранения Петербурга осенью была полностью готова к росту нагрузок. «Она полностью обеспечена необходимыми медикаментами, техникой, средствами защиты. Мы создали необходимые запасы кислорода, сейчас Петербург даже делится им с Ленинградской областью и Карелией». — сказал он.

Губернатор заключил, что во вторую волну власти города хорошо отладили сортировку инфицированных через восемь внебольничных КТ-центров.

Ранее аналитик больших данных Александр Драган рассказал о вероятности того, что омикрон-штамм коронавируса сможет сосуществовать с дельта-штаммом. Это, в свою очередь, может привести к превращению пандемии коронавируса в две параллельные эпидемии.

Марина Совина
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