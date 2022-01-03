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Коммунисты ответили на предложение убрать тело Ленина с Красной площади

Депутат от КПРФ Афонин заявил о невозможности перенести захоронения с Красной площади

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Перенести с Красной площади захоронения советских государственных деятелей, в том числе Владимира Ленина и Иосифа Сталина, невозможно. Такое мнение выразил первый зампредседателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин в беседе с РИА Новости.

«На самом деле никаких возможностей перенести захоронение — никто не допустит, ни граждане страны. Это не позволяет закон», — заявил коммунист.

Он раскритиковал призыв вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, выступившего за ликвидацию мемориального кладбища в центре Москвы, и в ответ предложил перестать заниматься «гробокопательством». По словам Афонина, Красная площадь остается историческим местом, несмотря на наличие там катка и магазинов, и многие россияне по-прежнему приходят туда, чтобы почтить память деятелей советской эпохи.

«На памятные даты этих великих людей приходит огромное количество — тысячи людей, которые воспоминают память о сынах своего государства, которые его создавали», — пояснил представитель КПРФ.

Ранее в январе Чернышов призвал освободить Красную площадь от комплекса захоронений. По его словам, размещение кладбища на главной площади столицы, куда россияне приезжают со всей страны гулять и веселиться, кощунственно. Позже в Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека поддержали данную инициативу, однако призвали не торопиться с ее реализацией.

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Варвара Кошечкина
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