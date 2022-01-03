В СПЧ оценили призыв убрать кладбище с Красной площади

Перенос захоронений с Красной площади необходим, но может вызвать недовольство среди ряда граждан. Об этом заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод в беседе с РИА Новости.

По его словам, торопиться с подобными решениями не стоит.

«Безусловно, необходимо предать земле тела усопших, могилы которых находятся на Красной площади. Но это дело не завтрашнего дня. Нужно учитывать, что эти действия вызовут недовольство со стороны части наших граждан, особенно пожилых людей, чьи взгляды сформировались в период СССР», — пояснил Брод, оценив призыв вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова убрать мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других государственных деятелей СССР.

Как отметил представитель СПЧ, многие россияне по-прежнему воспринимают советских деятелей как образцы для подражания, поэтому могут не понять ликвидации захоронений. «Новые потрясения нашему обществу не нужны», — подчеркнул Брод.

Ранее в январе Чернышов назвал кощунственным размещение кладбища на главной площади Москвы, куда россияне приезжают развлекаться, и призвал освободить ее от комплекса захоронений.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что у российских властей нет планов вынести тело революционера и лидера большевиков Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади. По его словам, этот вопрос не стоит на повестке дня, «которая изобилует другими вопросами и проблемами».

