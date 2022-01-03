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Зюганов назвал глупым бредом идею убрать с Красной площади тело Ленина

Зюганов: идея перенести захоронения с Красной площади — омерзительный бред

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал бредом идею убрать с Красной площади некоторые захоронения, в частности, могилу Иосифа Сталина, а также вынести оттуда тело Владимира Ленина. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Если с головой плохо, то это на всю оставшуюся жизнь. Нормальные люди не могут так себя вести. Это бред. Провокационный, глупый, омерзительный», — заявил Зюганов.

Антон Похиляк
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