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Раскрыт состав пополнения дальней авиации России в 2022 году

Дальняя авиация России пополнится двумя стратегическими ракетоносцами Ту-160м в 2022 году

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Состав российской дальней авиации в 2022 году пополнится двумя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-160м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В ведомстве отмечают, что в прошлом году план боевой подготовки дальней авиации был выполнен на сто процентов, а в соединения поступили четыре Ту-95мс.

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Командующий дальней авиацией Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш также рассказал, что особенность Ту-160м заключается в использовании средств радиоэлектронной борьбы и современных систем навигации, наличии новых образцов вооружения и авионики, а также новейших средств отображения информации на приборных досках экипажа.

В конце ноября появились сообщения о том, что в России готовятся к испытаниям стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М новой постройки. Вскоре польское издание Defence24 предположило, что это указывает на отставание российской стратегической авиации от США.

Марина Совина
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