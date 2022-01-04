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В Telegram произошел сбой

Downdetector зафиксировал жалобы на сбои в работе мессенджера Telegram

Фото: Globallookpress.com

За 4 января 2021 года сервис Downdetector зафиксировал 486 жалоб на сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщает ТАСС/

По данным сервиса, 50 процентов пользователей пожаловались на неполадки в работе приложения, 36 процентов оказались недовольными проблемами с подключением к серверу, еще 14 процентов возмутились задержками при отправке сообщений.

Активнее всего жалобы поступали от пользователей мессенджера из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, о неполадках в Telegram сообщали на Украине. Это не первый сбой в работе популярного мессенджера за последние дни.

27 декабря 2021 года в работе Telegram произошел сбой, из-за которого о неполадках сообщили 45 процентов пользователей. 45 процентов пользователей сообщили о проблемах в работе приложения, 37 процентов пожаловались на трудности при отправке сообщений.

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Николай Чигасов
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