F-35 приземлился на «брюхо»

Новейший американский истребитель F-35A, эксплуатируемый ВВС Южной Кореи, совершил аварийную посадку во время тренировочного полета. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

Истребитель приземлился «брюхом» на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Сосан, в 151 километрах к югу от Сеула. Причиной аварийной посадки называют кратковременную неисправность шасси. Пилот не пострадал.

По словам информированного военного источника, данный случай — первая известная аварийная посадка, о которой когда-либо сообщалось с тех пор, как США начали экспортировать истребители F-35A в зарубежные страны. Сеул и Вашингтон планирует провести совместное расследование произошедшего. На время расследования Южная Корея приостановит эксплуатацию истребителей данного типа.

В 2013 году Южная Корея в рамках обновления парка истребителей решила купить у США 40 самолетов F-35A. Среди требований, которые корейские военные предъявляют самолетам, значится способность нести ракеты «воздух — воздух» и «воздух — земля».

Корейские власти решили, что в зависимости от бюджета и ситуации с внешними угрозами они могут докупить еще 20 F-35A. Решение об этом Сеул будет принимать не раньше 2023 года. Закупки F-35A проходила в рамках масштабной программы по замене 150 устаревших истребителей F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter/Tiger II.