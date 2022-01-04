Силовики применили против протестующих в Казахстане светошумовые гранаты

Протестующие в Казахстане прорвались на площадь Республики в Алматы, силовики применили против них светошумовые гранаты. Видеозапись во вторник, 4 января, опубликовал Telegram-канал KazTAG.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к нации, призвав соотечественников к благоразумию. Он также попросил граждан не поддаваться на провокации «внутри и извне».

В Мангистауской области Казахстана 2 января начались протесты против роста цен на газ для машин. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики.