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Киргизия усилила границу с Казахстаном

ПС ГКНБ: в случае обострения обстановки на границе с Казахстаном будут приняты меры

Кадр: страница Serik Baqtybaiuly на Facebook

Пограничная служба Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии усилила режим службы на границе с Казахстаном и пообещала принять меры в случае обострения ситуации в республике. Об этом во вторник, 4 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В случае обострения обстановки будут приняты соответствующие меры во взаимодействии с МВД, МЧС и другими госорганами», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что дислоцированные на киргизско-казахстанском участке госграницы подразделения погранслужбы несут службу в усиленном режиме с 30 декабря 2021 года в связи с празднованием Нового года.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам «газовых» протестов в стране. Он рассказал, что правительство приняло решение о снижении цены за сжиженный газ в Мангистауской области до 50 тенге за литр (8,5 рубля), и попросил демонстрантов «не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества».

Автомобилисты в Мангистауской области Казахстана начали протестовать против роста цен на газ для машин 2 января. Они потребовали снизить стоимость сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В некоторых городах протестующие также призвали первого президента республики Нурсултана Назарбаева уйти из политики.

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Марина Совина
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