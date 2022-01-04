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Спорт

Макгрегор захотел подраться с Оливейрой

Бывший чемпион UFC Макгрегор захотел подраться с текущим обладателем титула Оливейрой

Фото: @thenotoriousmma

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор намекнул на желание провести поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Макгрегор выложил фото соперника в Instagram.

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Макгрегор захотел подраться с текущим обладателем титула Оливейрой. Он выложил фото соперника с бразильским футболистом Неймаром. «Я раскурю их обоих», — подписал снимок Макгрегор.

13 декабря Макгрегор дал понять, что намерен провести поединок с бразильцем. Он потребовал титульного боя с Оливейрой, который защитил чемпионский пояс 12 декабря. Бразилец досрочно одержал победу над претендентом, американцем Дастином Порье, применив удушающий прием. 14 декабря Оливейра согласился на вызов Макгрегора, предложив встретиться в ближайшее время.

Макгрегор получил травму в третьем бою против Порье в июле этого года. В конце первого раунда ирландец сломал ногу. Возвращение Макгрегора ожидается весной 2022-го.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях. В его активе всего 22 победы при шести поражениях.

Дарья Коршунова
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