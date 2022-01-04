Крупная сеть АЗС Казахстана выступила с заявлением на фоне «газовых» протестов

На фоне «газовых» протестов в Казахстане крупная сеть АЗС Qazaq Oil выступила с заявлением по поводу цен на сжиженный газ в Мангистауской области. Об этом сообщает портал Tengrinews.

В компании заявили, что на фоне повышения стоимости сжиженного газа в регионе цену за литр топлива в сети АЗС удалось зафиксировать на уровне 65 тенге (11 рублей). Для жителей города Жанаозен Мангистауской области она составит 79 тенге (13,4 рубля).

В Qazaq Oil пообещали «полностью выполнить свои обязательства перед корпоративными клиентами», отпуская газ по талонам и топливным картам «в рамках установленной цены». Там также предупредили, что из-за ограниченных запасов могут быть введены лимиты на продажу топлива физическим лицам.

По данным компании, допоставка дополнительных объемов сжиженного газа и возобновление его отпуска без ограничений ожидается после 10-12 января. После этого продавать топливо планируют по цене 85-90 тенге (14,4–15,2 рубля) за литр.

2 января в Мангистауской области Казахстана начались протестные акции против роста цен на газ для машин. Автомобилисты потребовали снизить стоимость сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. В ситуацию вмешалась полиция, которая попыталась разогнать митинги и применила силу к их участникам.