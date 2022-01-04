В Актау прибыли вооруженные силовики со щитами

В казахстанский город Актау прибыли вооруженные силовики. Об этом сообщает Telegram-канал КазТАГ.

Журналисты опубликовали видео, на которых колонна силовиков в шлемах, с дубинками и щитами организованно перемещалась по улицам города. Рядом с ними также были замечены несколько автозаков.

3 января сообщалось, что в аэропорту Актау приземлились два самолета военно-транспортной авиации. Отмечалось, что в этот же день в город Жанаозен Мангистауской области Казахстана были переброшены силы Национальной гвардии.

2 января сразу в нескольких населенных пунктах Мангистауской области автомобилисты вышли на протестные акции против роста цен на газ для машин. Они стали требовать снижения стоимости сжиженного топлива, которая резко выросла с 60 до 120 тенге (с 10,1 до 20,3 рубля) за литр. 4 января власти Казахстана объявили о снижении цены на газ для жителей Мангистауской области до 50 тенге (8,5 рубля).