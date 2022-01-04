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В Мексике избили российскую туристку

Протестующие в мексиканском штате Чиапас избили туристку из России

Фото: Luis Cortes / Reuters

Протестующие в штате Чиапас на юго-востоке Мексики напали на туристку из России и избили ее. Об этом сообщает местная прокуратура на своей странице в Facebook.

«Генеральная прокуратура штата привлечет к ответственности за причинение вреда и телесных повреждений лиц, совершивших нападение на женщину с российским гражданством», — заявили в ведомстве.

Сообщается, что местные противники центральной власти стали требовать от женщины денег за проезд. Получив отказ, они напали на женщину и нанесли ей телесные повреждения. Других подробностей прокуратура не назвала.

23 сентября нападение на туриста совершила группа неизвестных в Лос-Анджелесе. Пять или шесть человек избили путешественника, поскольку тот вмешался в их политический митинг. Мужчина подошел к скандировавшим лозунги людям и сказал, что не согласен с ними.

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Николай Чигасов
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