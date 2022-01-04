Лидеры ядерной «пятерки» заявили о недопущении гонки вооружений

Лидеры пяти государств, обладающих ядерным оружием, выступили против гонки вооружений и призвали сделать все возможное, чтобы предотвратить ядерную войну в будущем. Совместное заявление опубликовано на сайте Кремля в понедельник, 3 января.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление было подготовлено по инициативе Москвы. По ее словам, его обнародование предполагалось осуществить в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Она должна была открыться в Нью-Йорке 4 января 2022 года, однако была отложена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США.

Служение оборонительным целям

Представители так называемой ядерной «пятерки» — России, Китая, США, Великобритании и Франции — подчеркнули, что применение ядерного оружия будет иметь далеко идущие последствия. В связи с этим они выступили за то, что ядерные вооружения должны оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны.

В ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана совместное заявление лидеров ядерной «пятерки»

Главы стран ядерной пятерки отметили, что настроены вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга, намерены повышать уровень взаимного доверия и продолжать поиск дипломатических подходов для недопущения военной конфронтации.

Приверженность договору

Политики также подчеркнули, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено. Авторы заявления отметили, что готовы сохранить приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Кроме того, они заверили, что в дальнейшем планируют искать дипломатические способы для разрешения возникающих конфликтов, вести конструктивный диалог друг с другом и избегать военной конфронтации.

Договор о нераспространении ядерного оружия был заключен в 1968 году Комитетом по разоружению ООН для того, чтобы ограничить количество стран, обладающих таким оружием. Участники договора — почти все государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана.

Реакция на заявление

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал совместное заявление лидеров ядерной «пятерки» о недопустимости ядерной войны. В заявлении представителя генсека Стефана Дюжаррика отмечается, что Гутерреш ценит признание ядерными державами необходимости придерживаться своих многосторонних и двусторонних обязательств по нераспространению, разоружению и контролю над вооружениями, в том числе согласно Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Политолог Юрий Светов в разговоре с Russia Today выразил мнение, что предпосылкой к совместному заявлению стал телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, темами которого в том числе были вопросы безопасности и недопустимости применения ядерного оружия. По его мнению, соблюдение всеми сторонами положений совместного заявления станет «обнадеживающим началом 2022 года».

Ничего нового

В свою очередь, директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в разговоре с ТАСС заявил, что совместное заявление не содержит ничего нового и переоценивать его не стоит. Эксперт подчеркнул, что это свидетельствует о том, что на самом базовом уровне у ядерных держав есть понимание необходимости поддержания режима безопасности.

Руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл в беседе с агентством отметил, что данное заявление требует подкрепления конкретными действиями. Он также обратил внимание на то, что лидеры ядерной «пятерки» не объяснили, как их планы относительно ядерной войны соответствуют законам и обычаям войны и международному гуманитарному праву.