Россия объяснила публикацию заявления ядерных держав

Москва рассчитывает, что одобрение совместного заявления лидеров пяти ядерных держав — России, США, Великобритании, Франции и Китая — поспособствует снижению уровня международной напряженности. Так публикацию заявления объяснила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

Дипломат отметила, что заявление было подготовлено по инициативе Москвы. «Его обнародование предполагалось осуществить в привязке к началу Х Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Она должна была открыться в Нью-Йорке 4 января, однако была отложена из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в США. Тем не менее, учитывая важность и самодостаточность этого Совместного заявления, ядерные державы решили не откладывать его публикацию», — добавила Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркнул, что обнародованное заявление не исключает необходимости проведения саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН (то есть пяти ядерных держав), сообщает РИА Новости.

Как отметили в своем заявлении лидеры ядерной «пятерки», атомное оружие должно служить исключительно оборонительным целям и быть направленным только на сдерживание агрессии всех игроков на международной арене. «Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено... В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля 3 января.