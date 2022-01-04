Названы способы справиться с одиночеством

Ощущение «одиночества среди людей» — существенная проблема даже для жителей мегаполиса, рассказала «Ленте.ру» психолог Алена Москвина. Она объяснила, почему это чувство возникает и как его побороть.

С одиночеством сталкиваются даже люди, которые постоянно с кем-то разговаривают, отметила психолог. Общение может не удовлетворять, если происходит исключительно для обмена информацией. Это касается рабочих встреч или если разговор не является живым, то есть используется, телефон, видеосвязь или переписка.

Все дело в том, что живое общение нам необходимо. И в понятие «общение» включен не только обмен информацией, но и множество невербальных характеристик: вид собеседника, его поза, мимика, движения, тон голоса, запах, изменение положения в пространстве, дистанция, возможность прикоснуться. Алена Москвина психолог

« Именно поэтому можно часами переписываться даже с близкими людьми, и все равно чувствовать, что чего-то не хватает», — отметила Москвина.

Держать связь с близкими

Если поблизости нет людей, с которыми можно поговорить по душам, важно оставаться в максимальной связи с теми, кто вам дорог, рассказала психолог. Можно использовать альтернативные способы связи, если нет возможности увидеться с этими людьми.

Прогулки

Психолог рекомендовала регулярно гулять в одно и то же время в одном и том же месте. «Тогда можно пересекаться с одними и теми же людьми, что поможет создать впечатление «своего» пространства. Посещение одних и тех же магазинов и аптек, особенно близко к дому, также помогает чувствовать себя комфортнее. Ведь не нужно каждый раз включать свое внимание на максимум, чтобы найти то, что необходимо. А продавец или провизор запоминает регулярных посетителей, что может помочь перейти от формального общения к легкому межличностному», — считает Москвина.

Инициатива

Не стоит бояться здороваться и говорить с людьми в лифте, если чувствуете, что это может быть уместно, посоветовала психолог. Она отметила, что легче всего на контакт идут люди, которые возвращаются с прогулки с собакой или с маленьким ребенком.

Можно задать вопрос о спутнике вашего соседа, сделать комплимент. Алена Москвина психолог

«Некоторые не боятся представиться сами и сообщить о том, что недавно переехали, и вы теперь соседи. Если в вашем доме есть консьерж или уборщица, также есть смысл здороваться с ними, желать хорошего дня», — рассказала Москвина.

На работе можно говорить о том, что не относится к рабочему процессу, ведь даже фраза «выглядите сегодня немного уставшим» способна наладить дальнейшее общение, обратила внимание психолог. Также, по ее мнению, не стоит бояться делать комплименты окружающим и выходить за рамки предполагаемого сценария диалога.

Питомцы

Психолог рекомендовала испытывающим одиночество людям завести домашнее животное. Осознание и ощущение, что дома кто-то ждет и кто-то рад просто потому, что вы есть помогает избавиться от неприятных эмоций. По словам Москвиной, контакт с животным не только благоприятно повлияет на психологическое состояние, но и позволит познакомиться с другими владельцами собак, вместе гулять и общаться.

Самое главное видеть в каждом человеке именно человека, а не его функцию. К сожалению, это человеческое замечается крайне редко, особенно в больших городах. Алена Москвина психолог

«Моменты, когда нас видят прежде всего как человека, а не как функцию, позволяют нам чувствовать себя нужными другим людям, замеченными. Это, конечно же, отгоняет чувство одиночества. И, как ни странно, вы можете начать это делать первым — легко пошутить, сделать ненавязчивый комплимент, сказать про погоду в конце концов. Реакция на вас как на человека не заставит себя ждать», — заключила Москвина.