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Украинский экономист рассказал о ставшей «банкоматом» для ЕС Украине

Экономист Атаманюк: Украина является банкоматом для Европы за счет трудовых мигрантов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина является банкоматом для Европейского союза за счет потока трудовых мигрантов из страны. Такое мнение выразил киевский экономист Юрий Атаманюк в эфире телеканала «Наш».

«Что такое Жозеп Боррель? Я помню его слова, когда он сказал, что Европа не банкомат. Так я расскажу, кто для кого является банкоматом. И докажу, что Украина является банкоматом для Европы», — считает специалист.

По его словам, семь миллионов трудовых мигрантов, работающих в Европе, «создают в два раза больше ВВП, чем на Украине». Он подчеркнул, что европейцам это выгодно, и они стараются всеми силами такое положение сохранить.

При этом, по его мнению, Киев не выигрывает в сложившейся ситуации, так как украинская экономика «упала в три раза» с момента управления страной премьер-министром Арсением Яценюком. Также он отметил, что из-за соглашений с Европой Украина «вынуждена покупать газ по завышенным в десять раз ценам», несмотря на то, что «страна находится ближе всего к России».

Специалист добавил, что в будущем украинский рынок наводнят европейские товары, как в девяностые годы, что окончательно уничтожит собственную промышленность.

Марина Совина
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