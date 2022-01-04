Автоэксперты оценили риски введения экспресс-тестов на алкоголь

Введение экспресс-тестов на алкоголь для водителей может привести к росту коррупции в данной сфере, считают автоэксперты. Их слова приводит РБК.

Заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Общественной палаты России Александр Холодов заявил, что в случае-экспресс тестирования на трезвость нарушителю и инспектору будет проще договориться и «удалить» положительный результат. «Такие экспресс-тесты будут приводить к максимальному витку коррупции», — оценил риски эксперт. Он считает, что такой тест возможен при соблюдении нескольких факторов: наличия не менее трех экипажей ГИБДД, обязательной видеосъемке происходящего и хранении записи в течение нескольких месяцев.

«Тестирование на алкоголь, первичное освидетельствование и медицинское освидетельствование — это четко регламентированная процедура с использованием специального оборудования. В случае с экспресс-тестированием точность не требуется. И, грубо говоря, экспресс-тест может быть немного подкрученным», — согласился координатор движения «Синие Ведерки» Петр Шкуматов. По мнению специалиста, положительная сторона у этой процедуры тоже есть — это поможет формализовать процесс. Сейчас экспресс-тестированием можно назвать то, что инспекторы «на нюх» определяют, пьян водитель или нет, заявил Шкуматов.

Ранее сообщалось, что алкоиндикаторы для выявления пьяных водителей в ГИБДД могут появиться в 2022 году. Использование таких систем поможет уменьшить временные затраты при проверке автомобилистов, а также исключить субъективизм и предотвратить конфликтные ситуации. При отказе водителя проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения его отправят на вынужденное медицинское освидетельствование.