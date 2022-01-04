В начале 2022 года «Газпром» снизил транзит газа через Украину до 52,5 миллиона кубометров в сутки. Об этом сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

Уточняется, что Украина бронировала 109,6 миллиона кубометров в сутки. Таким образом, снижение поставок может достигнуть почти двухлетнего минимума, заметил Макогон.

«Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, ведь номинации по состоянию на начало газовых суток составляют около 50,5 миллионов кубометров в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года», — написал Макогон. При этом он отметил, что российская компания не называет причин сокращения транзита.

Ранее «Газпром» ответил на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что обвинения в адрес компании в недостаточных объемах поставок являются беспочвенными и неприемлемыми.