«Газпром» ответил на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу

Обвинения в адрес компании «Газпром» в недостаточных объемах поставок газа в Европу являются беспочвенными и неприемлемыми. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил представитель российской фирмы Сергей Куприянов, передает РИА Новости.

Он также назвал подобные заявления враньем и ложью. При этом отметил, что ряд клиентов «Газпрома», в том числе из Франции и Германии, полностью выработали свои контрактные объемы и не выставляют больше заявок.

Ранее в компании указали, что Европа отбирает рекордные объемы голубого топлива из своих хранилищ. По состоянию на 22 декабря, страны уже израсходовали значительный объем закачанного в 2021 году газа. «По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы отобрано уже более 41 процента газа», — говорится в сообщении.

Куда девается газ

Куприянов прокомментировал реверсные поставки газа из подземных хранилищ Германии. «Надо отметить, что, по имеющимся данным, наблюдается физический реверс газа из Германии в Польшу и, судя по всему, на Украину», — отметил он, уточнив, что его объем составляет 3-5 миллионов кубометров в сутки.

При этом газ поднимается из подземных хранилищ на территории Германии, из которых уже отобрано 47 процентов топлива.

А зима только начинается. Не самое рациональное решение Сергей Куприянов представитель «Газпрома»

Кроме того, цена по таким поставкам существенно превышает цены по контрактным объемам.

Мудрый совет

Тем самым в «Газпроме» посоветовали западной Европе не обвинять компанию в собственных проблемах. Вместо этого, указал Куприянов, европейским странам лучше «посмотреться в зеркало». «Все проблемы в западной Европе создают себя сами и не нужно обвинять в этом "Газпром"», — подчеркнул он.

Представитель компании заверил, что «Газпром» готов поставлять дополнительные объемы газа в Европы в рамках действующих долгосрочных контрактов. Он уточнил, что цена таких поставок будет значительно ниже, чем на споте.

Рекордные цены

22 декабря цена на газ в Европе достигала исторического максимума и превысила отметку в 2150 долларов за тысячу кубических метров. Форвардные контракты на летний период также бьют рекорд за рекордом. В конце года они приближаются к отметке 1,2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

2187 долларов за тысячу кубометров — исторический максимум цен на газ в Европе

Еще неделю назад стоимость газа с поставкой летом составляла немногим более тысячи долларов за тысячу кубометров. В прошлом месяце его можно было купить за 600 долларов за тысячу кубометров.

При этом Bloomberg предположил, что стоимость газа в Европе в ближайшие месяцы не снизится, более того, текущие котировки обещают региону рекордно дорогой газ даже летом 2022 года. Пессимизм участников рынка во многом связан с заявлением Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), которое назвало маловероятным запуск «Северного потока-2» до конца года. На их ожидания влияет и отказ России поставлять топливо по газопроводу «Ямал-Европа», который простаивает пятый день подряд.

При этом президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции дал понять, что не считает нужным менять политику «Газпрома» на европейском направлении. Поэтому компания может ограничиться поставками газа по ранее заключенным контрактам и не увеличивать поставки на биржу.