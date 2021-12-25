В «Газпроме» посоветовали Европе «посмотреться в зеркало»

В российском «Газпроме» посоветовали западной Европе не обвинять компанию в проблемах, которые она же сама и создает. Об этом заявил представитель фирмы Сергей Куприянов, передает РИА Новости.

По его словам, европейским странам лучше «посмотреться в зеркало». «Все проблемы в западной Европе создают себя сами и не нужно обвинять в этом "Газпром"», — подчеркнул он.

Ранее Куприянов заявил, что обвинения в адрес «Газпрома» в недостаточных поставках газа в Европу являются беспочвенными и неприемлемыми. Представитель компании также назвал подобные заявления враньем и ложью.

25 декабря сообщалось, что «Газпром» в ходе дополнительной сессии аукциона вновь не забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу. Так, предложение на субботу во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным. Мощности предлагались на точке входа в польский участок магистрали.

