В Москве накрыли типографию антиваксеров

В Москве полицейские накрыли подпольную типографию, печатавшую поддельные COVID-сертификаты для антиваксеров. Об этом сообщает «Вести. Дежурная часть»

Задержаны две женщины. Также в руках оперативников оказались мобильные телефоны организаторов типографии с контактами клиентов.

Уточняется, что поддельные документы были низкого качества и не способны пройти элементарную проверку.

В декабре мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве есть проблема поддельных ковид-сертификатов, которые подтверждают перенесенный COVID-19 или вакцинацию, но она не глобальная. По словам градоначальника, за все время пандемии против тех, кто занимался фальсификацией документов о вакцинации или перенесенной болезни, возбуждено около 80 уголовных дел. «На фоне того, что у нас сегодня порядка семи миллионов человек имеют QR-коды в Москве, это, конечно, ничтожно мало и никак на всю систему не влияет», — заявил Собянин.

Ранее о поддельных сертификатах о вакцинации высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, те, кто фальсифицирует документы, помимо нарушения закона несут ответственность за продолжение эпидемии в России.