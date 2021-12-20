Собянин высказался о проблеме поддельных COVID-сертификатов в Москве

В Москве проблема поддельных ковид-сертификатов, которые подтверждают перенесенный COVID-19 или вакцинацию, есть, но она не глобальная. Так высказался о поддельных документах мэр столицы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», его трансляция идет на YouTube-канале.

По словам градоначальника, за все время пандемии против тех, кто занимался фальсификацией документов о вакцинации или перенесенной болезни, возбуждено около 80 уголовных дел.

«На фоне того, что у нас сегодня порядка семи миллионов человек имеют QR-коды в Москве, это, конечно, ничтожно мало и никак на всю систему не влияет», — заявил Собянин.

Мэр уверен, что проблема фальсификации документов о вакцинации и о перенесенном COVID-19 скоро перестанет быть актуальной, потому что срок действия цифровых пропусков для переболевших москвичей увеличен с шести месяцев до года.

Ранее о поддельных сертификатах о вакцинации высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, те, кто фальсифицирует документы, помимо нарушения закона несут ответственность за продолжение эпидемии в России. Кроме того, подделку документов назвал самообманом замглавы Минздрава Сергей Глаголев. Он заявил, что в случае, если такие действия повлекут за собой смерть человека, статью обвинения переквалифицируют на «более тяжелую».