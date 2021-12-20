Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Собянин высказался о проблеме поддельных COVID-сертификатов в Москве

Мэр Собянин: проблема поддельных ковид-сертификатов в Москве есть, но она не глобальная

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве проблема поддельных ковид-сертификатов, которые подтверждают перенесенный COVID-19 или вакцинацию, есть, но она не глобальная. Так высказался о поддельных документах мэр столицы Сергей Собянин в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24», его трансляция идет на YouTube-канале.

Материалы по теме:
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?» Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
«Обоняние возвращается. Может быть, и тупость обратима?»Переболевшие COVID-19 психиатры — о последствиях коронавируса
9 декабря
«Есть повод для паники» Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
«Есть повод для паники»Чем опасен новый штамм коронавируса и что ждать от омикрона россиянам? Отвечает биолог
1 декабря

По словам градоначальника, за все время пандемии против тех, кто занимался фальсификацией документов о вакцинации или перенесенной болезни, возбуждено около 80 уголовных дел.

«На фоне того, что у нас сегодня порядка семи миллионов человек имеют QR-коды в Москве, это, конечно, ничтожно мало и никак на всю систему не влияет», — заявил Собянин.

Мэр уверен, что проблема фальсификации документов о вакцинации и о перенесенном COVID-19 скоро перестанет быть актуальной, потому что срок действия цифровых пропусков для переболевших москвичей увеличен с шести месяцев до года.

Ранее о поддельных сертификатах о вакцинации высказалась вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, те, кто фальсифицирует документы, помимо нарушения закона несут ответственность за продолжение эпидемии в России. Кроме того, подделку документов назвал самообманом замглавы Минздрава Сергей Глаголев. Он заявил, что в случае, если такие действия повлекут за собой смерть человека, статью обвинения переквалифицируют на «более тяжелую».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Вклады для малоимущих в России предложили ограничить 100 тысячами рублей
Елка с женскими ногами в гипсе насмешила россиян
Министр туризма Крыма назвал некоторые отели региона опасными для жизни
Белоруссия сократит число дипломатов в странах Евросоюза
Прославившаяся в юности модель раскрыла жестокую правду о своей работе
В МИД уличили США и НАТО в нежелании работать в области безопасности
Главный экономический форум планеты перенесли из-за коронавируса
«Золотую судью» Хахалеву заподозрили в бегстве в Грузию
Солдаты НАТО попытались прорваться в Приднестровье
Рябков заявил о «самом большом должке» США перед Россией
Описан сценарий боевых действий России против Украины
Сына бывшего детского омбудсмена Астахова отправили под домашний арест
Для россиян подготовили новогоднее шоу с «Руки вверх!» и «Ленинградом»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter