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Украинский город остался без воды

Украинский Трускавец остался без водоснабжения из-за долгов

Фото: Wikipedia

Город Трускавец в Дрогобычском районе Львовской области Украины остался без водоснабжения. Об этом Департамент гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации (ОГА) сообщил в своем Telegram-канале.

В ведомстве заявили, что в 2021 году между «Трускавецким водоканалом» и коммунальным предприятием «Дрогобычводоканал» не был заключен договор на водоснабжение в 2022-м. Из-за этого с утра понедельника, 3 января, подача воды в город была прекращена.

В «Дрогобычводоканале» при этом сообщили о задолженности «Трускавецкого водоканала» перед компанией. Сумма долга составляет 12,5 миллиона гривен (около 34 миллионов рублей).

В декабре почти 190 городов и сел в пяти областях на западе Украины остались без света. Причиной перебоев с подачей электричества стали обрушившиеся на регионы мокрый снег и сильный дождь.

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Георгий Нестеров
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