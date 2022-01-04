На Украине назвали причину возможной потери безвизового режима с Евросоюзом

Миграционный поток из Белоруссии может привести к утрате Украиной безвизового режима со странами Европейского союза (ЕС). Об этом глава украинской Государственной миграционной службы (ГМС) Наталия Науменко заявила в интервью «РБК-Украина».

Она отметила, что пока в стране не наблюдается значительного роста легальной или нелегальной миграции, однако в то же время Науменко назвала республику «интересной и привлекательной» для мигрантов.

По ее словам, подобная ситуация может стать причиной возможной потери Украиной безвизового режима со странами ЕС, поскольку целью нелегалов является именно перемещение в Евросоюз.

Ранее о подобном риске для Киева сообщал политолог Богдан Петренко. Он заявлял, что миграционный кризис на белорусской границе мог быть спровоцирован в интересах России, которая, по его мнению, стремится включить Украину в свою сферу влияния.

