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Глава СКР взял на контроль дело об убийстве пятилетней девочки в Костроме

Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования убийства 5-летней девочки в Костроме

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на личный контроль уголовное дело об убийстве пятилетней девочки в Костроме. Об этом в среду, 5 января, сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, глава СКР потребовал от исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК России по Костромской области представить оперативный доклад о ходе расследования уголовного дела.

По данным следствия, 4 января 2022 года ребенка похитили во время прогулки двое мужчин и унесли в неизвестном направлении. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий.

«112», в свою очередь, сообщает, что преступники сначала они изнасиловали девочку в местном общежитии, после чего нанесли множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку.

Подозреваемые в убийстве уже задержаны. Они признались в совершении преступления, возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). «С задержанными проводятся следственные действия, следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточняет СКР.

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Евгения Куликова
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