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Белый дом прокомментировал беспорядки в Казахстане

Белый дом опроверг причастность к беспорядкам в Казахстане

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Представители США опровергли причастность к беспорядкам в Казахстане. С комментарием выступила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости

По ее словам, Вашингтон не имеет отношения к продолжающимся в Казахстане беспорядкам и отрицает подобные обвинения в свой адрес. «США следят за ситуацией в Казахстане, призывают протестующих к мирным действиям, власти — к сдержанности», — говорится в сообщении.

К вечеру 5 января на протесты в Казахстане отреагировали представители Евросоюза. В ЕС призвали стороны конфликта к мирному урегулированию ситуации путем всестороннего диалога. «Евросоюз также призывает власти уважать основополагающее право на мирный протест и соразмерность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности и выполнять свои международные обязательства», — подчеркивается в документе.

Ранее офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша призвал все стороны в Казахстане воздержаться от насилия. «Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность», — отметил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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Андрей Ставицкий
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