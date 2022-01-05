Белый дом прокомментировал беспорядки в Казахстане

Представители США опровергли причастность к беспорядкам в Казахстане. С комментарием выступила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости

По ее словам, Вашингтон не имеет отношения к продолжающимся в Казахстане беспорядкам и отрицает подобные обвинения в свой адрес. «США следят за ситуацией в Казахстане, призывают протестующих к мирным действиям, власти — к сдержанности», — говорится в сообщении.

К вечеру 5 января на протесты в Казахстане отреагировали представители Евросоюза. В ЕС призвали стороны конфликта к мирному урегулированию ситуации путем всестороннего диалога. «Евросоюз также призывает власти уважать основополагающее право на мирный протест и соразмерность в применении силы при защите своих законных интересов безопасности и выполнять свои международные обязательства», — подчеркивается в документе.

Ранее офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша призвал все стороны в Казахстане воздержаться от насилия. «Очень важно, чтобы все вовлеченные в нынешние события проявляли сдержанность», — отметил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.