Авария с 40 автомобилями в российском регионе попала на видео

В сети появилось видео с места аварии с участием более 40 автомобилей, произошедшей в Тульской области. Запись опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что в ДТП попал пассажирский автобус.

Об аварии, произошедшей на 217-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон», стало известно ранее в среду. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Движение транспорта из российского региона в сторону Москвы было перекрыто.