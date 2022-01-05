Авария с 40 автомобилями в российском регионе попала на видео
РЕН ТВ опубликовал видео аварии с 40 автомобилями на трассе М-4 в Тульской области
В сети появилось видео с места аварии с участием более 40 автомобилей, произошедшей в Тульской области. Запись опубликовал РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
На кадрах видно, что в ДТП попал пассажирский автобус.
Об аварии, произошедшей на 217-м километре федеральной автодороги М-4 «Дон», стало известно ранее в среду. В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Движение транспорта из российского региона в сторону Москвы было перекрыто.